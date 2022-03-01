В Тюменской области из-за морозов отменены занятия в школах 12 районов
Аномальная холодная погода стала причиной отмены занятий в школах 12 муниципалитетов Тюменской области 10 марта. Утром на юге региона температура воздуха составила минус 30, 35 градусов.
Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном департаменте образования и науки, актировка объявлена для учащихся Тобольска, Ишима, Нижнетавдинского, Сорокинского, Тюменского, Уватского, Юргинского, Ярковского, Вагайского и Омутинского районов. При этом в некоторых муниципалитетах дома остались не только младшеклассники, но и все классы, включая выпускные.
В Ялуторовске и Заводоуковске занятия в школах отменили для учащихся с 1 по 9 классы. В Тюмени актировка не вводилась.
Анжела Лебедева