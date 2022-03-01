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В Тюменской области из-за морозов отменены занятия в школах 12 районов

Общество, 10:04 10 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аномальная холодная погода стала причиной отмены занятий в школах 12 муниципалитетов Тюменской области 10 марта. Утром на юге региона температура воздуха составила минус 30, 35 градусов.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном департаменте образования и науки, актировка объявлена для учащихся Тобольска, Ишима, Нижнетавдинского, Сорокинского, Тюменского, Уватского, Юргинского, Ярковского, Вагайского и Омутинского районов. При этом в некоторых муниципалитетах дома остались не только младшеклассники, но и все классы, включая выпускные.

В Ялуторовске и Заводоуковске занятия в школах отменили для учащихся с 1 по 9 классы. В Тюмени актировка не вводилась.

Анжела Лебедева

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# отмена занятий , школьники

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