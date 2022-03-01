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В Тюменской области немецкая компания инвестирует 69 млн рублей в производство газопоршневых установок

Экономика, 10:26 10 марта 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Проект по сборке газопоршневых установок реализует в Тюменской области компания "West-Ost Energie" GmbH. Соглашение о сотрудничестве подписано в правительстве региона.

Объем инвестиций - 69,75 млн рублей. В 2023 году на производстве создадут 16 новых рабочих мест. В 2024-2025 годах инвестируют еще 25 млн рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев отметил: "Многое, с точки зрения импортозамещения, делается сегодня в рамках нефтегазового кластера Тюменской области. И это подписание — еще один шаг по локализации иностранного партнера, который сегодня готов разместить производство на территории региона. Компания подтвердила интерес к российскому рынку".

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# Андрей Пантелеев , импортозамещение , инвестиции

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