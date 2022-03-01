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"Здоровый десант" высадится в Тюмени 12 марта

Спорт, 08:26 11 марта 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Зимний "День здоровья" пройдет в Тюмени 12 марта. Спортивный праздник устроит команда опытных физкультурников на трех площадках областного центра, сообщает городской департамент по спорту.

"Здоровый десант" высадится в 12 часов в сквере Казачьи луга в мкрн Тура, в 14 часов - на площади Европы в мкрн Европейский и в 16 часов - в сквере Серебряные ключи в мкрн Войновка.

В программе физкультурного праздника подвижные игры, веселые старты для юных тюменцев и их родителей.

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# десант здоровья

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