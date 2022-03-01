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Россельхозцентр подготовил для жителей Тюменской области семена цветов

Общество, 13:02 12 марта 2022

ИА "Тюменская линия"

Жители Сладковского района получили возможность нынешней весной украсить свои огороды и палисадники самыми разнообразными цветами. Сладковский районный отдел филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области с 2022 года начал завозить и продавать семена цветов.

Каждая хозяйка, уверена главный агроном отдела Елена Шадрина, стремится создать уют и привлекательность придомовой территории. Потому и спрос на качественные семена будет хороший.

"На протяжении нескольких лет сладковцы, которые покупают семена овощей под нашим брендом, интересуются и семенами цветов, - пояснила она. - Ведь красота – она для души. И мы подумали, а почему бы и нет. Уже завезли партию семян: петунья, астры, бархатцы высокие и низкорослые, циннии, львиный зев, ароматная маттиола".

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# Россельхозцентр , семена , цветы

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