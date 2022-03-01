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В Тюменской области число пользователей ГИС ЖКХ выросло в 2,6 раза

Общество, 12:26 10 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2,6 раза выросло число пользователей государственной информационной системы ЖКХ в Тюменской области с декабря 2021 года. Всего в ГИС ЖКХ зарегистрированы 224 тыс. жителей региона, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ресурс позволяет проверять правильность начислений за услуги ЖКХ и оплачивать их;
передавать показания приборов учета в электронном виде; узнавать информацию о работах и услугах по дому; общаться с соседями; направлять жалобы и обращения в электронном виде.

Регистрация в системе доступна для обладателей подтвержденной учётной записи на Госуслугах. Подробная информация — по ссылке.

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# ГИС ЖКХ

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