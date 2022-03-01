У радиостанции Dipol FM выросла аудитория за счет мужчин

| Фото: Сибинформбюро | Фото: Сибинформбюро

На 5 тыс. человек больше стали слушать Тюменскую радиостанцию Dipol FM в 2021 году. В среднем суточный охват составил 52 тыс. человек, в 2020 году эта цифра составляла 47 тыс. человек. Такие данные приводит исследовательская компания Mediascope.

В 2021 году выросла аудитория радиостанции среди мужчин, они слушали Dipol FM чаще женщин. Это связано с новым акциями от радиостанции, которые появились в 2021 году — "Диполь Darts" и "Дачный десант", отмечают в холдинге "Сибинформбюро". Чаще всего Dipol FM слушали утром во время шоу "Контора", вечером — во время шоу "Попутчики".

По словам программного директора Dipol FM Романа Ильича, радиостанция, созданная в Тюмени, практически не уступает по рейтингам федеральным радиостанциям по нескольким причинам.

"У нас живое радио с живыми и взрослыми ведущими. Мы со своими сверстниками-слушателями выросли и живем в одном городе, общаемся на одни темы. Мы ближе всего к своей аудитории — это подтверждает лучшая вовлеченность среди тюменских станций. Для рекламодателя мы можем предложить практически любое эфирное решение для рекламы. У федералов таких инструментов нет", — отметил он.

Радиостанция Dipol FM входит в состав медиахолдинга "Сибинформбюро", ее частота - 105.6 FM.