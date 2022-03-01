  • 10 марта 202210.03.2022четверг
  • USD116,0847
    EUR126,4395
  • В Тюмени -21..-23 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В схему трех тюменских автобусных маршрутов включили новые остановки

Общество, 18:32 10 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая остановка "ул. Кремлевская" будет включена в схемы движения маршрутов № 2, 9 и 99 в Тюмени с 12 марта, сообщает Тюменьгортранс.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте "Тюменьгортранс", в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, а также на остановках.

Со схемами маршрутов можно ознакомиться скачав файл.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автобусы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:32 10.03.2022Спецоперация России сорвала планы Запада по распространению патогенов
18:51 10.03.2022Заводоуковцы предложат варианты благоустройства Центральной площади для победы во всероссийском конкурсе
18:46 10.03.2022Тюменские семьи могут поучаствовать в телепроекте "Секретный рецепт"
18:40 10.03.2022Турфирма заплатит тюменке 200 тысяч рублей за сорванный отдых в Турции