В схему трех тюменских автобусных маршрутов включили новые остановки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая остановка "ул. Кремлевская" будет включена в схемы движения маршрутов № 2, 9 и 99 в Тюмени с 12 марта, сообщает Тюменьгортранс.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте "Тюменьгортранс", в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, а также на остановках.

Со схемами маршрутов можно ознакомиться скачав файл.