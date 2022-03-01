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В Тюменской области востребованы специалисты в сферах АПК, туризма и строительства

Общество, 15:57 10 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наиболее востребованными в Тюменской области являются специалисты строительной отрасли, сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

"Это традиционная для нашего региона тенденция, она сохраняется и сейчас. В сфере строительства нужны каменщики, бетонщики, штукатуры, маляры, сварщики. Второй по количеству свободных вакансий является отрасль потребительского рынка. Сюда относятся торговля, сфера услуг, гостиничный бизнес, предприятия туристской отрасли. На третьем месте - сельское хозяйство и обрабатывающие производства", - рассказал он.

В настоящее время в региональном банке заявлены 24 тыс. вакансий. При этом на одного безработного приходится до четырех вакансий. За последний год число безработных в регионе сократилось в 5 раз.

Любовь Голышева

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# Александр Сидоров , вакансии , рынок труда

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