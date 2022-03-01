Атаман Геннадий Зайцев: после спецоперации на Украине мир станет другим

| Фото: Геннадия Зайцева | Фото: Геннадия Зайцева

Проведение специальной военной операции на территории Украины - жизненная необходимость. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал советник верховного атамана Союза казаков России Геннадий Зайцев.

По словам кандидата исторических наук, директора центра региональных справочных изданий ТюмГУ Геннадия Зайцева, сегодня Украина сможет справиться с болезнью национализма только при помощи братских народов - русских и белорусов.

"Наш верховный главнокомандующий опередил события признанием ДНР и ЛНР, - считает он. - Конечно, мне, как потомку казаков, больно видеть то, что происходит сейчас на Украине, но обратите внимание, с какой ювелирной точностью и с минимальными потерями проводится эта спецоперация".

По его словам, после завершения специальной операции на Украине мир станет совершенно другим. "Конечно, будут санкции Запада в отношении России, но нам не привыкать".

Николай Ступников