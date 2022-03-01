Фотограф "Тюменской линии" Сергей Елесин стал финалистом конкурса Russian Photo Awards

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотограф информационного агентства "Тюменская линия" Сергей Елесин стал финалистом Всероссийского конкурса Russian Photo Awards-2022. Его снимок ветерана Великой Отечественной войны Анны Шахтариной, которой 31 января 2022 г. исполнилось 100 лет, признан успешным и включен в Топ-100 престижного конкурса фотографии.

По словам Сергея, специально для этого конкурса в номинации "Женский портрет" он сделал фото черно-белым.

"Больше всего люблю черно-белые снимки. Выбрал именно портрет Анны Шахтариной потому что проникся ее чертами лица и судьбой фронтовички, медсестры, которая прошла дорогами войны", - говорит фотограф.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На счету Сергея Елесина это не первый успех в профессиональной деятельности. По итогам Международного фестиваля фотографии PhotoVisa в 2022 году он занял второе место. На него он направлял снимок тюменца, мастера спорта международного класса по танцевальному спорту Станислава Шешукова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Одной из крупных побед фотографа "Тюменской линии" можно считать первое место в конкурсе "Взгляды" в 2020 году. После чего Сергей Елесин вошел в состав жюри данного конкурса.

Анжела Лебедева