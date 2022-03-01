Тюменские семьи могут поучаствовать в телепроекте "Секретный рецепт"

| Фото: Тюменское время | Фото: Тюменское время

У жителей Тюменcкой области появилась возможность принять участие в новом проекте "Секретный рецепт" на телеканале "Тюменское время".

Тюменцы, готовые поделиться своими фирменными семейными рецептами, будут соревноваться между собой. Главный приз состязания - продуктовый набор на всю семью. Ведущие проекта - Андрей Сапегин и Настя Семянива.

Стать участником можно, отправив заявку продюсеру проекта. Первую серию проекта покажут на телеканале "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения) 11 марта в программе "Все включено" в 12 часов 13 минут.