  • 10 марта 202210.03.2022четверг
  • USD116,0847
    EUR126,4395
  • В Тюмени -21..-23 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские семьи могут поучаствовать в телепроекте "Секретный рецепт"

Общество, 18:46 10 марта 2022

Тюменское время | Фото: Тюменское время

У жителей Тюменcкой области появилась возможность принять участие в новом проекте "Секретный рецепт" на телеканале "Тюменское время".

Тюменцы, готовые поделиться своими фирменными семейными рецептами, будут соревноваться между собой. Главный приз состязания - продуктовый набор на всю семью. Ведущие проекта - Андрей Сапегин и Настя Семянива.

Стать участником можно, отправив заявку продюсеру проекта. Первую серию проекта покажут на телеканале "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения) 11 марта в программе "Все включено" в 12 часов 13 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# проект , семья , ТВ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:32 10.03.2022Спецоперация России сорвала планы Запада по распространению патогенов
18:51 10.03.2022Заводоуковцы предложат варианты благоустройства Центральной площади для победы во всероссийском конкурсе
18:46 10.03.2022Тюменские семьи могут поучаствовать в телепроекте "Секретный рецепт"
18:40 10.03.2022Турфирма заплатит тюменке 200 тысяч рублей за сорванный отдых в Турции