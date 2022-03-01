Из Тюмени в Белгородскую область отправили грузовик с 20 тоннами гуманитарной помощи

| Фото: Единая Россия | Фото: Единая Россия

Региональное отделение партии "Единая Россия" отправили четвертый грузовик с 20 тоннами гуманитарной помощи для жителей Донбасса в Белгородскую область, сообщает пресс-служба Тюменского отделения партии "ЕР".

Так же члены президиума регионального политсовета партии, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тюмени Руслан Кухарук, члены фракций "Единой России" Тюменской областной думы и представительных органов власти перечислили более 1 млн 500 тыс. рублей из личных средств в фонд помощи жителям из ДНР и ЛНР. Наибольшую помощь оказал заместитель секретаря регионального отделения партии Владимир Шевчик.

| Фото: Единая Россия | Фото: Единая Россия

"Помимо средств гигиены, детского питания, электроприборов, консервов по просьбе жителей Донбасса мы отправляем медикаменты и стройматериалы, которые нужны для ремонта крыш и окон в домах, пострадавших от обстрелов. Мы все вместе делаем благое дело, внося вклад в защиту интересов нашей страны, ее граждан, и помогая тем, кто восемь лет находился в тяжелейших условиях и до сих пор продолжает страдать от обстрелов", – сообщил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Во всех муниципальных образованиях области работают пункты сбора помощи. К сбору гуманитарного груза активно подключились местные отделения "Единой России" в муниципалитетах региона, особенно активно – Аромашевское, Уватское, Вагайское, Юргинское, Армизонское, Сладковское, Казанское, Викуловское, Ярковское, Исетское, Ишимское, Тобольское, Ялуторовское, Заводоуковское, Тюменское городское и районное отделения партии.

Медикаменты, антисептики, медицинские маски для беженцев закупили и передали Ассоциация медсестер Тюменской области, профессиональный союз работников здравоохранения РФ, медики Тюменской области, АО "Фармация".

Собственную продукцию и другую помощь ранее предоставили Ялуторовский мясокомбинат, Ишимский комбинат хлебопродуктов, хлебокомбинат "Абсолют", предприятия "Пышма 96", ТПК "Ягоды плюс", ТПК "Плодородие", ПК "Мария", "КРИММ", АО "Золотые луга", Заводоуковский маслозавод, ООО ПКФ "АКВА-Т", ООО "Сибирь-ТрансЭН", ООО "Безалкогольные напитки" и другие.