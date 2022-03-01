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Более 200 девушек со всей России встретятся в Тюмени на VII турнире по дзюдо

Спорт, 14:52 11 марта 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области

Более 200 спортсменок России в возрастных категориях до 13 и до 18 лет примут участие в VII турнире по дзюдо среди девушек, сообщает региональный департамент по спорту и молодежной политике.

На татами встретятся девушки из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Орска и других городов. Участницы продемонстрируют профессионализм в весовых категориях: 28 кг, 32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, свыше 63 кг.

За призовые места поборются члены сборной Тюменской области Екатерина Мохирева и Ксения Казанцева (СШ "Тура"), призеры первенства России Полина Вакушина и Луиза Набиева (ЦОП "Тюмень-дзюдо") и другие опытные спортсменки.

Турнир пройдет 13 марта без зрителей.

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# дзюдо , спорт

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