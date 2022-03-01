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Круглый стол с предприятиями-водопользователями проведут в Тюмени

Общество, 08:28 14 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Круглый стол в формате видео-конференц-связи с предприятиями-водопользователями "Соблюдение требований законодательства при осуществлении сбросов сточных вод в водные объекты" состоится в Тюмени 22 марта, начало - в 10 часов.

Как сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области,
информацию об участии, докладчике, теме и продолжительности доклада необходимо направить на адрес электронной почты Dnec@72to.ru в срок до 05.03.2022.

В день проведения мероприятия необходимо будет пройти по ссылке. По вопросам организации мероприятия просим обращаться к Яхиной Эльмире Далхатовне, тел.: (3452) 55-62-46, e-mail: YahinaED@72to.ru.

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# круглый стол , экология

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