Круглый стол с предприятиями-водопользователями проведут в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Круглый стол в формате видео-конференц-связи с предприятиями-водопользователями "Соблюдение требований законодательства при осуществлении сбросов сточных вод в водные объекты" состоится в Тюмени 22 марта, начало - в 10 часов.

Как сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области,

информацию об участии, докладчике, теме и продолжительности доклада необходимо направить на адрес электронной почты Dnec@72to.ru в срок до 05.03.2022.

В день проведения мероприятия необходимо будет пройти по ссылке. По вопросам организации мероприятия просим обращаться к Яхиной Эльмире Далхатовне, тел.: (3452) 55-62-46, e-mail: YahinaED@72to.ru.