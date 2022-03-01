Новая программа "Цифровые технологии в нефтегазовом деле" стартует в ТИУ в июне

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Набор на программу "Цифровые технологии в нефтегазовом деле" в рамках направления "Нефтегазовое дело" начнут в Тюменском индустриальном университете в июне 2022 года, сообщает отдел медиа и внешней коммуникации вуза.

Подготовкой магистров займется базовая кафедра Тюменского нефтяного научного центра (ТННЦ), созданная в высшей инженерной школе EG ТИУ. Примут всего 15 человек.

"Кафедра будет ориентировать магистрантов на научно-исследовательскую работу и дальнейшее поступление в аспирантуру. Обучающиеся получат возможность работать с данными реальных производственных объектов. Тематики магистерских работ будут посвящены перспективным современным технологиям разработки нефтяных месторождений", - рассказал директор ВИШ EG Алексей Пимнев.

Для реализации образовательного процесса в ТИУ создадут специализированный компьютерный класс с программным обеспечением, которое используют в НИПИ ПАО "НК "Роснефть". Дисциплины базовой части программы будут читать преподаватели профильных кафедр вуза, дисциплины профессионального блока — специалисты ТННЦ. Лучшие магистранты смогут получать ежемесячную стипендию, а со второго семестра трудоустроиться в компанию для получения профессионального опыта.