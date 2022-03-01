Выставка "Душа России" откроется в Тюменском драмтеатре

| Фото: пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения | Фото: пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения

Выставка "Душа России" откроется в фойе третьего этажа Большого зала Тюменского драматического театра 15 марта, начало - в 18 часов. Этот фотопроект представляет благотворительный фонд "Возрождения Тобольска", сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Гости увидят работы фотохудожников Ирины Стин и Анатолия Фирсова с единственной в их жизни персональной фотовыставки, прошедшей в Москве в конце 2004 – начале 2005 года. Замечательные российские фотохудожники в своём творчестве сумели запечатлеть любящим взором не громкие, не пафосные мгновения жизни России.

Вот что пишет о них Аркадий Елфимов, руководитель благотворительного фонда "Возрождения Тобольска", ему еще при жизни авторов были завещаны творческие работы фотохудожников: "Фотография Ирины Стин и Анатолия чиста и правдива. Изначально и до последнего кадра".

Выставка будет работать до конца театрального сезона.