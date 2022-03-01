Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков призвал верующих помолиться о мире

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков призвал верующих помолиться о мире, дружбе и умиротворении, сообщает информационно-просветительский портал Al-Hakk.

Зиннат Садыков считает, что спецоперация Вооружённых сил России в Украине необходима и связана с защитой жителей Донбасса и границ нашей страны.

"Украина стала одной из главных площадок для антироссийских провокаций, организуемых нашими западными "партнёрами". Разгул национализма, нацизма, притеснение на почве национальности и языка, вот всё то, что приходилось терпеть жителям ДНР и ЛНР и других территорий Украины", - сказал Зиннат Садыков.