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Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков призвал верующих помолиться о мире

Общество, 14:09 11 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков призвал верующих помолиться о мире, дружбе и умиротворении, сообщает информационно-просветительский портал Al-Hakk.

Зиннат Садыков считает, что спецоперация Вооружённых сил России в Украине необходима и связана с защитой жителей Донбасса и границ нашей страны.

"Украина стала одной из главных площадок для антироссийских провокаций, организуемых нашими западными "партнёрами". Разгул национализма, нацизма, притеснение на почве национальности и языка, вот всё то, что приходилось терпеть жителям ДНР и ЛНР и других территорий Украины", - сказал Зиннат Садыков.

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