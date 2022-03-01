В Тюменском медуниверситете разработали программу биологической безопасности

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Сотрудники Тюменского медуниверситета разработали программу дополнительного профессионального образования по основам биологической безопасности. Она доступна медикам, работникам санитарно-эпидемиологической службы, агросектора, биологам, сообщает вуз.

По словам доцента кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского ГМУ, одного из авторов программы Марии Орловой, именно различные биологические аспекты выходят на передний план как основные угрозы и вызовы.

"Но, как показывает опыт общения, не все специалисты четко представляют себе, что вообще такое биологическая безопасность и какие на сегодняшний день имеются возможности противодействовать им. В своей программе мы доводим все это до слушателя в сжатом и вместе с тем емком формате", - говорит она.

Программа создана в рамках участия университета в федеральной программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

Мария Орлова добавила, что содержание курса охватывает широкий ряд тем. Среди них – появление новых патогенов, биологические инвазии, то есть вселение на территорию несвойственных ей видов животных и растений, биологический терроризм.