Советы по сдаче информатики и математики дадут эксперты тюменским школьникам

| Фото: департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Особенности сдачи ЕГЭ по математике и информатике разъяснят абитуриентам на мероприятии от ТюмГУ "Online events".

О сдаче математики расскажет заместитель председателя экспертной комиссии ЕГЭ по этому предмету Егор Горечин 15 марта в 17 часов. По поводу ЕГЭ по информатике проконсультирует доцент кафедры информационных систем ТюмГУ Юрий Карякин 17 марта в 17 часов.

На встречах с особенностями приема в 2022 году абитуриентов познакомят сотрудники приемной комиссии ТюмГУ.

Оба мероприятия пройдут в ZOOM (идентификатор конференции: 892 4294 6381, код доступа: 597759).