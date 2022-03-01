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На новой кафедре в ТИУ магистранты изучат современные технологии разработки месторождений

Общество, 09:41 14 марта 2022

ТИУ | Фото: ТИУ

Базовую кафедру Тюменского нефтяного научного центра открыли в высшей инженерной школе EG ТИУ. Она предназначена для магистрантов по программе "Цифровые технологии в нефтегазовом деле", сообщает пресс-служба вуза.

Для образовательного процесса компания оборудует в вузе специализированный компьютерный класс, установит программное обеспечение, используемое в НИПИ. Дисциплины базовой части программы прочтут преподаватели профильных кафедр ТИУ, дисциплины профессионального блока — специалисты ТННЦ.

Набор на программу "Цифровые технологии в нефтегазовом деле" стартует в июне 2022 года, всего примут 15 человек. Лучшие магистранты смогут получать ежемесячную стипендию, а со второго семестра трудоустроиться в компанию, чтобы параллельно учиться и получать профессиональный опыт.

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# ТИУ

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