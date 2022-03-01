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264 призера награждены по итогам IX регионального чемпионата "Молодые профессионалы"

Общество, 14:30 11 марта 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

264 призера награждены по итогам IX Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы", который состоялся в Тюменской области с 3 по 7 марта, сообщает информационный центр регионального правительства.

Всего конкурс объединил более 500 юных специалистов на площадках Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. Конкурсанты доказывали свое мастерство в 84 компетенциях. Работу участников оценивали более 600 сертифицированных экспертов из числа мастеров производственного обучения.

"Движение "Молодые профессионалы" растет. IX чемпионат – это уже 19 распределенных площадок, на каждой из которых все участники отработали более чем достойно. Каждый уже сегодня является частью профессиональной элиты нашего большого региона", - отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

Победители регионального этапа пройдут дополнительный отбор, лучшие из них поедут на национальный чемпионат "Молодые профессионалы", который пройдет в Саранске.

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# Алексей Райдер , молодые профессионалы

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