Вокальные коллективы споют a‘cappella в Тюменской филармонии

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Фестиваль вокальных коллективов a‘cappella пройдет в Тюменской филармонии 24 марта, сообщается на сайте тюменского концертно-театрального объединения.

Организаторы мероприятия - лауреат всероссийских и международных конкурсов вокал-группа "Санрайз". Ансамбль подготовил подарок всем любителям "живого звука" – фестиваль коллективов a‘cappella. Музыкальный вечер пройдет в концертном зале им. Ю. Гуляева. В фестивале примут участие музыканты Тюмени и Тюменской области, юные и профессиональные исполнители, чей уровень профессионализма позволяет выступать жанре a‘cappella.

Начало концерта в 19 часов. Билеты можно приобрести в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.