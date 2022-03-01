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Вокальные коллективы споют a‘cappella в Тюменской филармонии

Общество, 09:52 14 марта 2022

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Фестиваль вокальных коллективов a‘cappella пройдет в Тюменской филармонии 24 марта, сообщается на сайте тюменского концертно-театрального объединения.

Организаторы мероприятия - лауреат всероссийских и международных конкурсов вокал-группа "Санрайз". Ансамбль подготовил подарок всем любителям "живого звука" – фестиваль коллективов a‘cappella. Музыкальный вечер пройдет в концертном зале им. Ю. Гуляева. В фестивале примут участие музыканты Тюмени и Тюменской области, юные и профессиональные исполнители, чей уровень профессионализма позволяет выступать жанре a‘cappella.

Начало концерта в 19 часов. Билеты можно приобрести в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

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# музыканты , Санрайз , Тюменская филармония

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