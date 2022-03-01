В Тюмени заплатить за проезд и парковку можно картами "Мир" и China UnionPay

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оплатить проезд в общественном транспорте Тюмени, а также платные парковки можно с помощью пластиковых карт и сервисов "Мир" и China UnionPay.

Как сообщает МКУ "Тюменьгортранс", в связи с введенными ограничениями сервисы Apple Pay и Google Pay платежных систем Visa и Mastercard с 10 марта стали недоступны для оплаты проезда и платных парковок.

При этом пластиковые карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в штатном режиме.

При возникновении проблем с оплатой проезда или вопросов по этой теме тюменцы могут обратиться к оператору автоматизированной системы оплаты проезда АО "Тюменская транспортная система" по телефонам: 8-800-600-99-72, 8-800-302-1377; 20-03-77 и 68-09-09.