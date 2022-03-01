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Тюменцы в выходные дни могут сделать прививку от COVID-19 в трех пунктах вакцинации

Общество, 19:45 11 марта 2022

со страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте

Три пункта вакцинации против коронавирусной инфекции откроют в Тюмени в выходные дни, 12 и 13 марта.

В ТРЦ "Сити молл" сотрудники ОКБ №2 расположатся с палаткой на третьем этаже. Прием пациентов будут вести с 12 до 18 часов. В торговом центре "Премьер" специалисты поликлиники №17 работают с 10 до 20 часов. В Легкоатлетическом манеже медики встретят тюменцев с 8 до 20 часов.

По информации регионального департамента здравоохранения, тюменцы пользуются услугами пунктов вакцинации, они актуальны. Кто-то проходит ревакцинацию, а кто-то делают прививку впервые. В среднем по 10-14 человек в день обращаются к медикам за антиковидной прививкой.

Всего на 11 марта в Тюменской области вакцинировано 1 млн 140 тыс. 976 человек, полный курс прошли 1 млн 81 тыс. 654 жителей. Коллективный иммунитет составляет 61,9%.

Анжела Лебедева

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# вакцинация , коронавирус

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