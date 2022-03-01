Александр Моор покинул Instagram и открыл телеграм-канал
Губернатор Тюменской области Александр Моор покинул Facebook и Instagram. Американская компания Meta, которой принадлежат эти социальные сети, разрешила пользователям оставлять комментарии с призывами к убийству граждан России.
"Мы с вами уже убедились, что компания Meta проводит антироссийскую политику. В связи с этим я решил покинуть Facebook и Instagram", - написал глава региона.
Официальные аккаунты Александра Моора есть в социальных сетях ВКонтакте и "Одноклассники". Кроме того, губернатор Тюменской области открыл свой канал в Telegram.
"Наше общение — огромная ценность для меня. Уверен, мы успешно продолжим его на привычных и новых площадках", - добавил Александр Моор.
Напомним, что компания Meta официально подтвердила снятие запрета в Facebook и Instagram на призывы к смерти в отношении россиян. Сразу после этого Следственный комитет РФ возбудил дело о призывах к насилию в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta. Генпрокуратура России попросила суд признать Mета экстремистской организацией.
Евгений Бабенко