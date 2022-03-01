Красоту азиатской внешности и поэтику русского балета представит в Тюмени театр из Якутии

sakha-opera.ru/ sakha-opera.ru/

Три постановки государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) увидят зрители Тюменского драматического театра 19 – 21 марта. Одна из них – "Дягилев. Сезоны" - мировая премьера.

Как рассказал во время пресс-конференции директор и художественный руководитель театра оперы и балета Якутии Сергей Юнганс, тюменцы получат возможность первыми увидеть эту работу и оценить уникальность театра, актеров.

"В нашем балете есть уникальность, архитектоника балетного тела, когда соединяется красота азиатской внешности и поэтика русского балета. Это абсолютный эксклюзив, который можно увидеть только в исполнении нашего театра", - подчеркнул он.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер отметила, что у жителей Тюменской области есть возможность увидеть прекрасные балетные постановки в исполнении коллектива из Якутска в рамках межрегиональной программы "Большие гастроли" при поддержке министерства культуры РФ.

"Я буду смотреть все три спектакля. Хочу отметить, насколько правильно подобран репертуар, нет одинаковых либо похожих постановок. Я с нетерпением жду начала гастролей, 19 марта", - сказала Майер.

sakha-opera.ru/ sakha-opera.ru/

Балет "Дягилев. Сезоны", который первыми увидят жители Тюменской области, посвящен юбилею выдающегося импресарио Сергея Дягилева. Этот спектакль не носит исторический контекст, отмечает режиссер Сергей Юнганс, это фантазия театра на эту тему.

"В нем принципиально не использовалась музыка, которая была во времена Дягилева. Наш спектакль сделан на музыку Антонио Вивальди с вкраплениями Фридерика Шопена. Постановка сочная, красивая. В ней есть интриги, любовный треугольник", - говорит Сергей.

20 марта на сцене тюменской драмы зрители увидят детский спектакль "Чиполлино" по произведению Джанни Родари, музыка Арама Хачатуряна. Эта работа живет в репертуаре якутского театра 30 лет.

sakha-opera.ru/ sakha-opera.ru/

Третья постановка – вечер шедевров мирового балета Gala – это Гаянэ, Лебединое озеро, Шахерезада, Дон Кихот – лучшие классические спектакли в исполнении актеров из Республики Саха.

Как заметил директор и художественный руководитель театра Сергей Юнганс, все спектакли сопроводит оркестр оперы и балета. С 7 марта оборудование, декорации, балетное покрытие уже в пути. Все более 80 кубов декораций и труппа актеров, монтажеры, гримеры - 75 человек – прибудут в Тюмень накануне гастролей.

После Тюмени коллектив театра Республики Саха отправится на два дня в Тобольск, затем посетят Югру и Ямал.

Попасть на спектакли якутского театра можно по "Пушкинской карте", также на покупку билетов действует специальная акция. Подробней на сайте Тюменского драматического театра.

Анжела Лебедева