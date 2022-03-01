Чтобы продать автомобиль, тюменец возместил причиненный работодателю ущерб

| Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Лишившись возможности продать свой автомобиль, тюменец возместил ущерб в 137 тыс. рублей, причиненный им бывшему работодателю, сообщает региональное управление службы судебных приставов.

48-летний бывший сотрудника тюменской автобазы совершил на работе кражу автомобильных запчастей и бензина. Добровольно решение суда о возмещении ущерба мужчина не исполнил.

Судебный пристав установил, что за должником числится транспортное средство, которые он готовит к продаже. Пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий с "Ладой-Ларгус".

Должнику пришлось полностью оплатить не только материальный ущерб, но и исполнительский сбор в размере 9 тыс. 590 рублей.