Чтобы продать автомобиль, тюменец возместил причиненный работодателю ущерб
Лишившись возможности продать свой автомобиль, тюменец возместил ущерб в 137 тыс. рублей, причиненный им бывшему работодателю, сообщает региональное управление службы судебных приставов.
48-летний бывший сотрудника тюменской автобазы совершил на работе кражу автомобильных запчастей и бензина. Добровольно решение суда о возмещении ущерба мужчина не исполнил.
Судебный пристав установил, что за должником числится транспортное средство, которые он готовит к продаже. Пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий с "Ладой-Ларгус".
Должнику пришлось полностью оплатить не только материальный ущерб, но и исполнительский сбор в размере 9 тыс. 590 рублей.