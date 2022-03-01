Как получить максимальный урожай винограда в Сибири, рассказал опытный садовод

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Правильная обрезка — одна из важнейших составляющих ухода при выращивании теплолюбивого винограда в климатических условиях Сибири. Советами с изданием "Мегатюмень" поделился голышмановский садовод с 30-летним стажем Виктор Шалатонов.

По словам Виктора, после обрезки улучшается естественная вентиляция и количество солнечного света. Обрезка молодой лозы помогает получить на плодоносных побегах максимальный урожай. В марте, как только температура воздуха приблизится к +5 градусам, начинайте формировать куст. Из-за неправильной обрезки растение может заболеть или вовсе погибнуть.

"Будьте аккуратны, чтобы не повредить виноград — посоветуйтесь с опытными садоводами или изучите этот вопрос в интернете", — отмечает Виктор Шалатонов.