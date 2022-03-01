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Термометр, бинты и перекись водорода: из чего собрать аптечку для питомца

Общество, 15:49 13 марта 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Отдельный термометр для животного, бинты, салфетки, перекись водорода или хлоргексидин на случай порезов, а также специальные ветеринарные аэрозоли для обеззараживания — вот что рекомендует держать в аптечке для питомца тюменский ветеринар Ирина Кокшарова.

"В аптечку можно также добавить инсектицидные спреи для выездов на природу в теплое время года — для дополнительной защиты от клещей", — отмечает специалист.

Если домашний питомец отравился, можно использовать такие "человеческие" лекарства как активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса) или абсорбирующий гель, но затем нужно сразу же поехать в клинику. Там питомцу сделают промывание, пишет "Тюменская область сегодня".

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