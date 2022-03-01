Легенда тюменской спортивной аэробики отмечает 87-летие

Самому опытному представителю российской спортивной аэробики Людмиле Латышевой исполняется 87 лет 13 марта. Многие годы Людмила Потаповна развивала это направление в Тюмени, а в следующем году намерена вернуться к тренерской работе.

Более 70 лет Людмила Латышева посвятила спорту и физической культуре. Она — мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, тренер высшей квалификационной категории по спортивной аэробике, президент областной федерации спортивной аэробики и фитнес-аэробики.

Людмила с детства увлекалась спортивной гимнастикой, входила в молодежную сборную Беларуси. В 1953 году она вместе с родителями переехала в Тюмень, продолжила заниматься спортивной гимнастикой в СШ № 1. Затем поступила в Московскую геофизическую школу, а после ее окончания по распределению попала в Красноярский край, где организовала секцию для женщин "Музыкальная физкультура".

Уже во взрослом возрасте она Людмила Латышева вновь попала в Тюмень. Работала в "Главтюменьгеологии" и параллельно проводила занятия с женской аудиторией. Так началась ее тренерская деятельность.

В 1994 году была организована федерация спортивной и фитнес-аэробики Тюменской области, президентом которой была избрана Людмила Потаповна. Занятия для членов федерации проходили на базе спорткомплекса "Геолог" в клубе "Ритм". Среди ее участников будущие известные тренеры: Елена (Кудымова) Медведева, Светлана Шарафутдинова, Марина Нечаева, Ольга Гусева, Ольга Лукошкова, Ольга Давыдова и другие. Семинары для членов федерации проводили легенды мировой спортивной аэробики из Москвы — Татьяна Соловьева и Владислав Оскнер.

В 1995 году в Тюмени впервые были организованы чемпионат и первенство области по спортивной аэробике. С 2014 года на состязания стали съезжаться спортсмены не только со всей России, но и из Прибалтики. Участников было так много, что соревнования проходили сразу в двух залах СК "Строймаш".

Самыми первыми кандидатами в мастера спорта стали Наталья Гурьевских, Анна Пуртова и Ксения Филипчук. Чуть позднее тюменские аэробистки вошли в состав сборной России.

"Спортивная аэробика — красивый и энергичный вид спорта, сочетающий в себе элементы акробатики, гимнастики и танцев. Ее главные отличия от других направлений в том, что, во-первых, она дает возможность реализоваться спортсменам не в юном, а уже в сознательном возрасте от 25 лет. Например, Татьяне Соловьевой было 35 лет, когда они с Владиславом Оскнером стали чемпионами мира в 5-й раз. Во-вторых, спортивная аэробика объединяет силу, ловкость, гибкость, музыкальное и художественное восприятия. Развивает спортсмена интеллектуально и физически", — говорит Людмила Латышева.

Людмила Потаповна и по сей день возглавляет областную федерацию спортивной аэробики. К тренерской деятельности она планирует вернуться уже в следующем году, пишет департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.