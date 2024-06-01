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Фильм Киры Муратовой покажут тюменцам на Цветном бульваре

Общество, 14:41 30 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фильм Киры Муратовой "Настройщик" покажут на Цветном бульваре в Тюмени 7 июля в 19 часов. Посетить мероприятие от киноклуба "Конторы пароходства" на площадке Tele2 можно бесплатно, пишет Мегатюмень.

Картина 2004 года рассказывает о настройщике роялей Андрюше, который решается на аферу, чтобы обеспечить свою возлюбленную. В этой криминальной трагикомедии сыграли Рената Литвинова, Нина Русланова, Алла Демидова и Георгий Делиев

Обязательна регистрация на показ на сайте "Конторы пароходства".

Возрастное ограничение: 18+.

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