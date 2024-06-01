Тюменские абитуриенты могут подать документы в вузы онлайн

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подать заявление дистанционно в пять высших учебных заведений могут выпускники из Тюменской области на портале госуслуг. Для этого предназначен суперсервис "Поступление в вуз онлайн", напоминает инфоцентр правительства региона.

К сервису подключено более 1 тыс. государственных и частных вузов России. На портале есть онлайн-запись на вступительные испытания, расписание экзаменов и конкурсные списки.

Уведомление о зачислении в выбранный вуз поступит в личный кабинет.