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Тюменские абитуриенты могут подать документы в вузы онлайн

Общество, 12:09 30 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подать заявление дистанционно в пять высших учебных заведений могут выпускники из Тюменской области на портале госуслуг. Для этого предназначен суперсервис "Поступление в вуз онлайн", напоминает инфоцентр правительства региона.

К сервису подключено более 1 тыс. государственных и частных вузов России. На портале есть онлайн-запись на вступительные испытания, расписание экзаменов и конкурсные списки.

Уведомление о зачислении в выбранный вуз поступит в личный кабинет.

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# абитуриенты , госулуги , поступление

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