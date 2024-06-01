О призерах российской студвесны рассказывают тюменцам на электронных экранах

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Фотографии десяти призеров Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" из Тюменской области показали на электронных экранах Тюмени в преддверии Дня молодежи.

Горожане могут узнать о достижениях лауреатов в направлениях "Мода" "Танцевальное", "Театральное" "Вокальное" и "Арт: Кастомизация", пишет АиФ-Тюмень.

Информация будет транслироваться на 29 электронных экранах по всему городу до 3 июля. Изображения разместили на мониторах автобусных остановок крупных улиц.