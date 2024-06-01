Десятки активностей подготовили сообщества Тюмени в День молодёжи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Активности различной направленности подготовили для горожан сообщества Тюмени в День молодёжи, 29 июня. Большая часть - от МТЦ "Космос".

Медиа-менеджер пространства Андрей Ногин рассказал, что в течение нескольких часов тюменцы могут попробовать разные жанры - хореография, перформанс, спектакль.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Специально в рамках Года семьи мы показываем спектакль теней "Невидимый слон". Подвигаться можно, став участниками Тихой дискотеки. Молодёжь активно участвует в наших проектах. Так, в нашу школу "Теплица" за неделю мы собрали 100 заявок. Наша молодёжь крутая и я горжусь ею", - сказал Андрей.

Автор специфик-спектакля "Привет, сосед" Аэлита Садретдинова приглашает всех на чашку чая, общение на темы, которые с малознакомыми людьми не практикуются.

"Наш спектакль был в разных городах. И мы решили, что сегодня на набережной он будет актуален", - считает режиссёр.

Перформанс арт-группы KREATORZ предназначен для наблюдения за жизнью людей на набережной. Оно проходит через специальную раму.

"Время замедлится и это даёт возможность почувствовать течение жизни. И это про процесс, а не конечный результат. И интересно понаблюдать за своими мыслями", - пояснили Камилла Генералова и Таля Горева.

В День молодёжи тюменцы могут не только прокачать свои творческие навыки, погрузиться в атмосферу созидания, но и развить физические навыки.

Кристина Ефименко из театра "Гелиос" проводит мастер-класс по пойе.

"Это шарик на верёвочке, он пришёл к нам из языка маури. Это был тренажёр для ловкости и силы кистей. Он полезен для координации, и улучшает работу мозга", - подчеркнула Кристина.

Спектакль "Кристалайз" от театра "Гелиос" пройдёт у главной сцены Конторы пароходства. В этот раз в световом шоу должны принять участие ходулисты. "Главное, чтобы погода позволила это сделать", - заметили организаторы.

В День молодёжи респонденты признались, что в Тюменской области созданы максимально комфортные условия для самореализации. Есть все возможности, чтобы молодые люди могли проявлять себя в различных направлениях: наука, спорт, творчество, креативные индустрии. Начинания, идеи, стартапы поддерживаются финансово, для этого проводятся грантовые конкурсы. В области действуют центры, пространства, сообщества для молодежи. Тюменская область и Тюмень остаются привлекательными для проживания, создания семей и развития, считают горожане.

Анжела Лебедева