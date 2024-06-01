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Десятки активностей подготовили сообщества Тюмени в День молодёжи

Общество, 17:29 29 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Активности различной направленности подготовили для горожан сообщества Тюмени в День молодёжи, 29 июня. Большая часть - от МТЦ "Космос".

Медиа-менеджер пространства Андрей Ногин рассказал, что в течение нескольких часов тюменцы могут попробовать разные жанры - хореография, перформанс, спектакль.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Специально в рамках Года семьи мы показываем спектакль теней "Невидимый слон". Подвигаться можно, став участниками Тихой дискотеки. Молодёжь активно участвует в наших проектах. Так, в нашу школу "Теплица" за неделю мы собрали 100 заявок. Наша молодёжь крутая и я горжусь ею", - сказал Андрей.

Автор специфик-спектакля "Привет, сосед" Аэлита Садретдинова приглашает всех на чашку чая, общение на темы, которые с малознакомыми людьми не практикуются.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Наш спектакль был в разных городах. И мы решили, что сегодня на набережной он будет актуален", - считает режиссёр.

Перформанс арт-группы KREATORZ предназначен для наблюдения за жизнью людей на набережной. Оно проходит через специальную раму.

"Время замедлится и это даёт возможность почувствовать течение жизни. И это про процесс, а не конечный результат. И интересно понаблюдать за своими мыслями", - пояснили Камилла Генералова и Таля Горева.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В День молодёжи тюменцы могут не только прокачать свои творческие навыки, погрузиться в атмосферу созидания, но и развить физические навыки.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Кристина Ефименко из театра "Гелиос" проводит мастер-класс по пойе.

"Это шарик на верёвочке, он пришёл к нам из языка маури. Это был тренажёр для ловкости и силы кистей. Он полезен для координации, и улучшает работу мозга", - подчеркнула Кристина.

Спектакль "Кристалайз" от театра "Гелиос" пройдёт у главной сцены Конторы пароходства. В этот раз в световом шоу должны принять участие ходулисты. "Главное, чтобы погода позволила это сделать", - заметили организаторы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В День молодёжи респонденты признались, что в Тюменской области созданы максимально комфортные условия для самореализации. Есть все возможности, чтобы молодые люди могли проявлять себя в различных направлениях: наука, спорт, творчество, креативные индустрии. Начинания, идеи, стартапы поддерживаются финансово, для этого проводятся грантовые конкурсы. В области действуют центры, пространства, сообщества для молодежи. Тюменская область и Тюмень остаются привлекательными для проживания, создания семей и развития, считают горожане.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# День молодежи , Контора пароходства , молодежь , МТЦ Космос

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