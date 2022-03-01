В Тюмени фестиваль детской книги посвятят культуре и традициям трех азиатских стран

| Фото: Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева

IV фестиваль детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 17 марта 2022 года в 12 часов, сообщают организаторы.

Фестиваль пройдет в три этапа и будет посвящен культуре и традициям трех азиатских стран: Китайской Народной Республике, Японии, Южной Корее.

Как рассказали в библиотеке, тюменцы смогут принять участие в различных мероприятиях, мастер-классах по написанию китайских иероглифов "Калейдоскоп таинственных знаков", выставках, литературных гостиных, концертах, мастерских, играх, демонстрациях боевых искусств – ушу, айкидо, тхэквондо.

Первый этап "Логово дракона" пройдет с 17 по 18 марта 2022 года и будет посвящен Китаю, 9–10 июня стартует второй этап "Путь самурая", посвященный Японии, а 21–22 сентября пройдет финальный этап "В стране неугасимого цветка", посвященный Южной Корее.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой фестиваль пройдет в форматах онлайн и офлайн.

Более подробно с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях ГАУК ТОНБ.

Запись на мероприятия фестиваля по тел.: (3452) 565-300 (доб.: 3061, 3064, 3062).

Возрастное ограничение 6+.