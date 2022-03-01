Тюменских самозанятых поддержат выплатами и грантами

| Фото: группа "Ярмарка Самозанятых" ВКонтакте | Фото: группа "Ярмарка Самозанятых" ВКонтакте

Какие финансовые меры поддержки доступны самозанятым жителям Тюмени и Тюменской области сейчас и какие появятся в ближайшее время, сообщил департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона в своем телеграм-канале.

В фонде микрофинансирования Тюменской области самозанятым готовы предоставить микрозаймы на сумму до 500 тыс. рублей по ставкам 8–10%, подробности — по телефону 8-932-3255045, электронной почте fmfto@iato.ru.

Предусмотрены выплаты в размере 192 тыс. рублей для тех, кто стоял на учете по безработице, прошел обучение и стал самозанятым. Ранее их предоставляли только индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью. Уточнить подробности можно в департаменте труда и занятости населения Тюменской области по телефону 8 (3452) 42-60-19.

Механизм выдачи грантов в размере до 100 тыс. рублей самозанятым с 14 лет прорабатывают в администрации города Тюмени, узнать подробности можно в департаменте экономики и стратегического развития города по телефону 8 (3452) 51-06-23.