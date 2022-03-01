  • 15 марта 202215.03.2022вторник
  • USD115,1963
    EUR127,2343
  • В Тюмени -16..-18 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский госуниверситет проведет ярмарку вакансий для студентов

Общество, 08:53 15 марта 2022

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Фестиваль "С места в карьеру" пройдет в Тюменском государственном университете 16 марта, сообщает управление стратегических коммуникаций вузы.

Молодые тюменцы смогут посетить лекции "Старты карьеры", собеседования и разбор резюме. Студенты поучаствуют в мастер-классах и панельных дискуссиях с региональными работодателями и с молодыми предпринимателями. Работодатели различных учреждений расскажут, каких специалистов и на какие должности они разыскивают. В интерактивном диалоге участники смогут задать рекрутерам вопросы.

Тюменцы смогут расширить зону поиска работы с помощью онлайн-ярмарки вакансий на платформе "Факультетус". Активные участники форума могут выиграть Яндекс Станция. Лайт, беспроводные наушники JBL и личные консультации от предпринимателей и карьерных коучей.

Место проведения: ул. Ленина 38, ауд. 308, 406 и 505. Зарегистрироваться для участия в форуме можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ТюмГУ , ярмарка вакансий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:15 15.03.2022В историческом парке Тюмени откроют выставку о людях с ОВЗ
09:05 15.03.2022Сюиту из балета "Жар-птица" исполнит тюменский филармонический оркестр
08:53 15.03.2022Тюменский госуниверситет проведет ярмарку вакансий для студентов
08:40 15.03.2022В Тобольске решают, какие из 53 дворов предстоит благоустроить в 2022 году