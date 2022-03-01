Тюменский госуниверситет проведет ярмарку вакансий для студентов

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Фестиваль "С места в карьеру" пройдет в Тюменском государственном университете 16 марта, сообщает управление стратегических коммуникаций вузы.

Молодые тюменцы смогут посетить лекции "Старты карьеры", собеседования и разбор резюме. Студенты поучаствуют в мастер-классах и панельных дискуссиях с региональными работодателями и с молодыми предпринимателями. Работодатели различных учреждений расскажут, каких специалистов и на какие должности они разыскивают. В интерактивном диалоге участники смогут задать рекрутерам вопросы.

Тюменцы смогут расширить зону поиска работы с помощью онлайн-ярмарки вакансий на платформе "Факультетус". Активные участники форума могут выиграть Яндекс Станция. Лайт, беспроводные наушники JBL и личные консультации от предпринимателей и карьерных коучей.

Место проведения: ул. Ленина 38, ауд. 308, 406 и 505. Зарегистрироваться для участия в форуме можно по ссылке.