Сюиту из балета "Жар-птица" исполнит тюменский филармонический оркестр
kto72.ru
Концерт, посвященный творчеству Игоря Стравинского, исполнит Тюменский филармонический оркестр под управлением маэстро Алексея Карабанова 19 марта, сообщает тюменское концертно-театральное объединение.
В программе: Симфоническая фантазия "Фейерверк", "Цирковая полька для молодого слона", сюита из балета "Жар-птица" и музыка балета "Петрушка".
Концерт доступен по "Пушкинской карте" (предложение для слушателей в возрасте от 14 до 22 лет). Скидка на билеты от 10 до 15% предлагаются слушателям, вступившим в Союз друзей филармонии.
Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.