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Сюиту из балета "Жар-птица" исполнит тюменский филармонический оркестр

Общество, 09:05 15 марта 2022

kto72.ru

Концерт, посвященный творчеству Игоря Стравинского, исполнит Тюменский филармонический оркестр под управлением маэстро Алексея Карабанова 19 марта, сообщает тюменское концертно-театральное объединение.

В программе: Симфоническая фантазия "Фейерверк", "Цирковая полька для молодого слона", сюита из балета "Жар-птица" и музыка балета "Петрушка".

Концерт доступен по "Пушкинской карте" (предложение для слушателей в возрасте от 14 до 22 лет). Скидка на билеты от 10 до 15% предлагаются слушателям, вступившим в Союз друзей филармонии.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

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# концертно-театральное объединение

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