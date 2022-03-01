Андрей Агарков: иностранные спортсмены-моржи поддерживают спецоперацию России на Украине

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Иностранные спортсмены-моржи поддерживают специальную военную операцию, которую Россия проводит на Украине. Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель Тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Андрей Агарков.

"Ребята из других стран звонят, - пояснил он. – Они против разрастания нацизма, они против тех биологических разработок, которые вели обнаруженные на Украине лаборатории".

Андрей Агарков уверен, что в результате этой операции как минимум, война не придет в наш дом, а как максимум, положат конец всем биологическим экспериментам. Результаты этих экспериментов, по его словам, могут проявиться в Тюмени, Екатеринбурге, в любом другом городе Европы.

С 2008 года в Тюмени функционирует официальная штаб-квартира всероссийской Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания, которую возглавляет Алексей Салмин.

В составе Тюменской федерации существует 7 клубов: "Кристалл", "АквАйСпорт-Тюмень", "РОДНИК ПЛЮС", "Полюс", "Ювента", "Моржи Тюмени" и "Альбатрос", два из которых находятся в пределах города.

Тюменские моржи поддерживают связь со спортсменами из регионов страны, а также Ирландии, Великобритании, Чехии, ЮАР и дургих стран мира.