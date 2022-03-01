Житель поселка Демьянка через прокуратуру добился перерасчета платы за водоснабжение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

После обращения в прокуратуру жителю п. Демьянка Уватского района пересчитали оплату за водоснабжение. Кроме того, заведено административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, подаваемой жителям поселка.

Как сообщает надзорное ведомство региона, проверка была проведена с участием Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области. Пробы воды отобрали в квартире заявителя и на водозаборе.

Исследование показало, что горячая и холодная вода, подаваемая жителям поселка, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В прокуратуре напомнили, что по законодательству при предоставлении потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты.

Кроме того, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и хозяйственно-бытовому водоснабжению прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела назначен штраф.