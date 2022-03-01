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В "Конторе пароходства" в Тюмени обсудят новую серию встреч про искусство

Общество, 08:55 16 марта 2022

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Новую серию встреч про искусство "Артсфера" обсудят в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 18 марта в 19 часов 30 минут.

Мероприятие объединит кураторов проекта и представителей Союза художников. Новая серия встреч про искусство должна стартовать осенью 2022 года.

На обсуждение наполнения "Артсферы" могут прийти все желающие. Для регистрации необходимо оставить "+" в комментариях под постом. Возрастное ограничение: 16+.

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# искусство , Контора пароходства

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