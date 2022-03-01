В "Конторе пароходства" в Тюмени обсудят новую серию встреч про искусство

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Новую серию встреч про искусство "Артсфера" обсудят в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 18 марта в 19 часов 30 минут.

Мероприятие объединит кураторов проекта и представителей Союза художников. Новая серия встреч про искусство должна стартовать осенью 2022 года.

На обсуждение наполнения "Артсферы" могут прийти все желающие. Для регистрации необходимо оставить "+" в комментариях под постом. Возрастное ограничение: 16+.