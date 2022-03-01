На ЛЭП Тюменской области, Ямала и Югры появится более 3,5 тыс. устройств, защищающих от птиц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 3,5 тыс. птицезащитных устройств (ПЗУ) установят энергетики на высоковольтных линиях Югры, Ямала и Тюменской области. Установка данных устройств, сообщается на сайте "Россети Тюмень", позволит не только сохранить популяции птиц, но и снизить риски технологических нарушений в сети. На эти цели энергокомпания направит более 19,5 млн рублей.

Птицезащитные устройства установят на 103 высоковольтных линиях, расположенных в зонах обитания и на пути миграции почти 350 видов птиц. По статистике, до 14 % коротких замыканий на воздушных линиях Тюменской области связаны с жизнедеятельностью пернатых.

"Охрана окружающей среды, - отмечено в сообщении, - является основой экологической политики "Россети Тюмень". Мероприятия по защите линий электропередачи не наносят вреда жизни и здоровью пернатых, а лишь препятствуют их посадке и гнездованию на траверсах и изоляторах".

За последние 5 лет работники "Россети Тюмень" установили около 16 тыс. ПЗУ на энергообъектах в Тюменском макрорегионе.