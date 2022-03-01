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В Тюменскую область прибыли 55 жителей Донбасса и Украины

Общество, 14:32 15 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

55 граждан ЛНР, ДНР и Украины, в том числе 16 детей, прибыли в Тюменскую область самостоятельно. Вынужденно покинувшие свою родину они приехали к родственникам в Тюмень, Тобольск, Тюменский, Сладковский, Казанский, Аромашевский районы, сообщает региональный департамент социального развития.

Всем им оказывается необходимая помощь, в том числе оформление заявлений на федеральную материальную выплату.

"На базе региональной службы 122 открыта горячая линия по вопросам помощи гражданам, самостоятельно прибывающим из ДНР и ЛНР. Организована маршрутизация поступающих звонков по вопросам оказания всесторонней помощи, в том числе их проинформируют о возможных мерах социальной поддержки и социально-бытовой помощи", - рассказали специалисты департамента.

В Тюменской области организовано 16 пунктов в Тюмени и Тюменском районе для граждан эвакуированных с территории Донбасса и Украины на 1 тыс. 600 мест. Постановление об этом подписал глава региона Александр Моор.

Эвакуированных обеспечат медицинской помощью, в случае необходимости протестируют на COVID-19. Дети и подростки смогут посещать детсады, школы, техникумы и колледжи, учреждения дополнительного образования. Взрослым помогут с трудоустройством. При необходимости на помощь придут тюменские волонтеры.

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