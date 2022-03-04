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В Тюменской области откроют 16 пунктов временного размещения для эвакуированных из ДНР и ЛНР

Губернатор, 17:51 04 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 пунктов временного размещения развернут в Тюмени и Тюменском районе для приема эвакуированных с территории Украины, ЛНР и ДНР. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Александр Моор.

"Тюменская область готова обеспечить временное размещение и социально-бытовое устройство людей, в экстренном массовом порядке прибывающих в регион с территории Украины в период после 18 февраля 2022 года. Людей разместят в гостиницах, на базах отдыха, в общежитиях", сообщает информационный центр областного правительства.

Александр Моор поручил создать для эвакуированных жителей комфортные условия. "Тюменцы готовы оказать моральную поддержку, традиционно проявляя искреннее радушие и гостеприимство", - сказал он.

Эвакуированных обеспечат медицинской помощью и в случае необходимости протестируют на COVID-19. Дети и подростки смогут посещать детсады, школы, техникумы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования. Взрослым окажут содействие в трудоустройстве. При необходимости на помощь придут тюменские волонтеры.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Донбасс , пункты временного размещения

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