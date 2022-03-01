Более 500 детей Ямала, Югры и Тюменской области стали участниками проекта по развитию туризма

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более 500 детей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области стали участниками проекта по развитию детского туризма.

Благодаря этому проекту, который с 2019 года реализуется совместно с законодательными собраниями Ямала и Югры, дети из малообеспеченных семей получили возможность познакомиться с культурным наследием всех трёх субъектов.

Об этом сообщила председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова, комментируя итоги очередного заседания.

"Дети с Севера едут в Тобольск и Тюмень. Дети с юга области побывали в Салехарде, Сургуте и Ханты-Мансийске, - пояснила она. - Более пятисот детей стали участниками этого проекта, но, к сожалению, из-за пандемии его реализация была приостановлена. Тем не менее по информации департамента потребительского рынка и туризма области у нас разрабатываются новые туристические маршруты, которые соединят Тюмень, Москву и Санкт-Петербург, и наши школьники смогут выбрать, куда и на какой срок им поехать".

Ольга Швецова отметила, что за последние два года в условиях пандемии туристический поток в Тюменскую область превысил три миллиона человек. Активно развиваются сельский туризм, медицинский и промышленный туризм.

"Мы стали столицей термальных вод России и это тоже способствует тому, чтобы люди к нам приезжали, - считает она. - Добавлю, что новый большой комплекс с термальной водой планируется построить в Тобольске".

Борис Олейник