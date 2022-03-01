Тобольские ученые оценили эффективность воспроизводства сибирского осетра в нижнем течении Иртыша

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тобольские ученые впервые в российской науке использовали гидроакустическое оборудование для оценки численности осетровых рыб в реке Иртыш. Специалисты Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук применили это оборудование в научно-исследовательских работах по оценке численности сибирского осетра и эффективности мероприятий по возобновлению водных биологических ресурсов.

Данные исследования, сообщает пресс-служба научной станции, проводились на территории Уватского района Тюменской области в рамках реализации совместного проекта учёных, имеющих опыт проведения подобных работ, с крупнейшей отечественной нефтегазохимической компанией СИБУР, уделяющей повышенное внимание вопросам экологии и сбережению водных биологических ресурсов.

"До этого момента данная методика и оборудование применялись только при проведении фундаментальных научных исследований, - сообщил научный руководитель проекта, кандидат биологических наук Андрей Чемагин. – Мы получили предварительный расчёт биомассы и численности сибирского осетра в межсезонной динамике. Показатели для расчёта биомассы брались из выполненных нами ранее судебно-ихтиологических экспертиз, так как размер и вес разновозрастных особей сибирского осетра из естественной популяции очень проблематично получить из-за охранного статуса".

Исследования показали, что работы, связанные с воспроизводством сибирского осетра в нижнем течении реки Иртыш, можно считать эффективными и дающими положительный результат.