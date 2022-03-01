  • 15 марта 202215.03.2022вторник
  • USD115,1963
    EUR127,2343
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области 75% жизненно важных объектов доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья

Общество, 16:35 15 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменцы лидировали в Кубке Тихого океана по пожарно-спасательному спорту

Три четверти жизненно важных объектов, внесенных в областной реестр, сегодня доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом заявила председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова, комментируя итоги очередного заседания.

"Реестр жизненно важных объектов для инвалидов состоит из 960 позиций, 75% из них доступны, - пояснила она. - Эта работа ведется постоянно. И совместно с общественными организациями и гражданами, которые обращаются за помощью, в том числе и к депутатам, эти вопросы постепенно решаются".

В Тюменской области, по данным областной думы, почти 6% населения относятся к маломобильной группе. Совместно с общественными организациями инвалидов проводится постоянный мониторинг доступности аптек и культурных учреждений.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инвалиды , облдума , Ольга Швецова

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 15.03.2022Тюменцам рассказали об инклюзивной культуре
17:44 15.03.2022На реке Ишим построили три противопаводковые дамбы
17:31 15.03.2022Чемпионат по игре "Мой выбор 4.0: один за всех и все за одного!" объединит более 600 тюменцев
17:20 15.03.2022Григорий Григорьев: молодым участникам протестных митингов навязали стороннее мнение