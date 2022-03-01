В Тюменской области 75% жизненно важных объектов доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Три четверти жизненно важных объектов, внесенных в областной реестр, сегодня доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом заявила председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова, комментируя итоги очередного заседания.

"Реестр жизненно важных объектов для инвалидов состоит из 960 позиций, 75% из них доступны, - пояснила она. - Эта работа ведется постоянно. И совместно с общественными организациями и гражданами, которые обращаются за помощью, в том числе и к депутатам, эти вопросы постепенно решаются".

В Тюменской области, по данным областной думы, почти 6% населения относятся к маломобильной группе. Совместно с общественными организациями инвалидов проводится постоянный мониторинг доступности аптек и культурных учреждений.

Борис Олейник