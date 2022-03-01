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Тюменцы лидировали в Кубке Тихого океана по пожарно-спасательному спорту

Спорт, 17:09 15 марта 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

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Тюменцы Максим Созонов и Алена Осинцева завоевали золотые медали в забеге на 100-метровой полосе с препятствиями на Всероссийских соревнованиях МЧС России по пожарно-спасательному спорту "Кубок Тихого океана" во Владивостоке, сообщает региональное управление МЧС России.

Член сборной ГУ МЧС России по Тюменской области Максим Созонов, обошел представителей Приморского и Забайкальского края. Алёна Осинцева одержала убедительную победу над соперницами из Приморского края.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В турнире участвуют команды Приморского, Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краев, Республики Саха (Якутия), Астраханской, Амурской и Тюменской областей.

Соревнования проходят с 14 по 18 марта. По итогам первого дня по общему количеству набранных очков сборная Тюменской области идет на втором месте. Впереди спортсменов ждут подъём по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни и двоеборье – дисциплина, включающая в себя подъём по штурмовой лестнице и прохождение стометровой полосы с препятствиями.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарные , соревнования

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