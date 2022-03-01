  • 15 марта 202215.03.2022вторник
  • USD115,1963
    EUR127,2343
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На реке Ишим построили три противопаводковые дамбы

Общество, 17:44 15 марта 2022

Три противопаводковые дамбы возведены на реке Ишим, еще одно защитное сооружение появится в районе "Ишиммежрайгаза". Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Ишима Федор Шишкин, проинспектировавший работы по расчистке русел малых рек.

Как отметил глава города, откосы рек Карасульки и Мергеньки быстро зарастают кустарником, и их необходимо чистить, чтобы освободить путь воде. "Из запланированных 2 тысяч 356 метров осталось расчистить участок протяженностью около 400 метров", - написал он.

Telegram-канал Федора Шишкина | Фото: Telegram-канал Федора Шишкина

Все противопаводковые мероприятия завершат до его наступления. После малых рек половодье начнется и на главной водной артерии города, проводимые мероприятия должны защитить город и его жителей от большой воды, уверен Шишкин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , подготовка к паводку

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 15.03.2022Тюменцам рассказали об инклюзивной культуре
17:44 15.03.2022На реке Ишим построили три противопаводковые дамбы
17:31 15.03.2022Чемпионат по игре "Мой выбор 4.0: один за всех и все за одного!" объединит более 600 тюменцев
17:20 15.03.2022Григорий Григорьев: молодым участникам протестных митингов навязали стороннее мнение