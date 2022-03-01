На реке Ишим построили три противопаводковые дамбы

Три противопаводковые дамбы возведены на реке Ишим, еще одно защитное сооружение появится в районе "Ишиммежрайгаза". Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Ишима Федор Шишкин, проинспектировавший работы по расчистке русел малых рек.

Как отметил глава города, откосы рек Карасульки и Мергеньки быстро зарастают кустарником, и их необходимо чистить, чтобы освободить путь воде. "Из запланированных 2 тысяч 356 метров осталось расчистить участок протяженностью около 400 метров", - написал он.

| Фото: Telegram-канал Федора Шишкина | Фото: Telegram-канал Федора Шишкина

Все противопаводковые мероприятия завершат до его наступления. После малых рек половодье начнется и на главной водной артерии города, проводимые мероприятия должны защитить город и его жителей от большой воды, уверен Шишкин.