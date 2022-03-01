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Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" пройдет 2 июля

Общество, 18:40 15 марта 2022

ТКТО (архив)

XIII музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" пройдет на территории Софийского двора 2 июля. На сцене выступят звёзды мировой оперы и лучшие коллективы Тюменской филармонии.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, в 2022 году поклонникам высокого искусства представят премьеру оперы Михаила Глинки "Жизнь за царя". Слушателей ждет оригинальное исполнение героико-патриотической оперы с использованием мультимедийных декораций. Режиссер-постановщик – главный режиссер НОВАТа, член Союза театральных деятелей РФ Вячеслав Стародубцев.

Исполнители оперы "Жизнь за царя" – солисты Новосибирского государственного академического театра оперы и балета: Диана Белозор (сопрано), Елизавета Целикова (меццо-сопрано), лауреат Национальной оперной премии "Онегин" Андрей Триллер (бас), солист Михайловского театра Сергей Кузьмин (тенор).

Тюменский филармонический оркестр выступит на сцене фестиваля под управлением художественного руководителя и главного дирижера – заслуженного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств РФ Алексея Карабанова. Хоровая капелла Тюменской филармонии - художественный руководитель – заслуженный артист РФ Альберт Мишин.

Приобрести билеты на "Лето в Тобольском кремле" можно на сайте.

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# лето в Тобольском кремле , Тюменский филармонический оркестр , хоровая капелла

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